Собор Парижской Богоматери – католический храм в центре Парижа, одна из «визитных карточек» города. Собор в готическом стиле начали возводить в 1163 году, и строили 182 года. За это время не раз сменялись архитекторы, что отразилось на внешнем облике храма.

В 1831 году Виктор Гюго написал роман «Собор Парижской Богоматери» с целью привлечь внимание к храму, который в то время хотели снести или модернизировать.

В «Нотр-Даме» короновались французские монархи, проходили богослужения, каждый год его посещали миллионы туристов.

В 2013 году Париж отмечал 850-летие Собора. В честь юбилея ему «подарили» новые колокола и отреставрировали орган.

15 апреля в Соборе случился пожар, из-за которого рухнул шпиль, и сгорела крыша. Утром 16 апреля пожар практически удалось потушить, сообщают французские СМИ. Полиция заявляет, что причина пожара пока неизвестна, но пожарный департамент Парижа сообщил, что она «потенциально связана» с реставрационными работами, которые велись в здании.

Как выглядел Собор Парижской Богоматери до и после пожара – в фотогалерее.

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