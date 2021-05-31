Сектор Газа: палестинцы, живущие среди руин

Палестинские семьи, оставшиеся без крова в результате израильских авиаударов или неудачных пусков ракет палестинских экстремистов, возвращаются в свои разрушенные дома в Секторе Газа и устраивают импровизированные убежища вокруг руин своих домов после 11 дней боев и смертоносного насилия в израильско-палестинском конфликте .Перемирие между Израилем и «Хамасом», достигнутое при посредничестве Египта, вступило в силу 21 мая, остановив 11 дней взаимных обстрелов между израильскими военными и экстремистской группировкой и ее союзниками.Нынешнее обострение конфликта – самое серьезное с 2014 года. Поводом для него стало судебное решение о выселении нескольких семей палестинцев – жителей Восточного Иерусалима из домов в связи с реституцией. Решение суда еще не вступило в силу, но противостояние продолжилось.В результате обстрелов палестинских боевиков значительный ущерб, хотя и в значительно меньших масштабах, понесло и гражданское население Израиля, которое и было целью тех обстрелов. Об этом – в фотогалерее