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Сектор Газа: палестинцы, живущие среди руин

Палестинские семьи, оставшиеся без крова в результате израильских авиаударов или неудачных пусков ракет палестинских экстремистов, возвращаются в свои разрушенные дома в Секторе Газа и устраивают импровизированные убежища вокруг руин своих домов после 11 дней боев и смертоносного насилия в израильско-палестинском конфликте .

Перемирие между Израилем и «Хамасом», достигнутое при посредничестве Египта, вступило в силу 21 мая, остановив 11 дней взаимных обстрелов между израильскими военными и экстремистской группировкой и ее союзниками.

Нынешнее обострение конфликта – самое серьезное с 2014 года. Поводом для него стало судебное решение о выселении нескольких семей палестинцев – жителей Восточного Иерусалима из домов в связи с реституцией. Решение суда еще не вступило в силу, но противостояние продолжилось.

В результате обстрелов палестинских боевиков значительный ущерб, хотя и в значительно меньших масштабах, понесло и гражданское население Израиля, которое и было целью тех обстрелов. Об этом – в фотогалерее Радіо Свобода.
Палестинцы держат свечи, сидя в импровизированном шатре среди руин своих домов в Секторе Газа, разрушенных израильскими авиаударами или неудачными пусками ракет палестинских экстремистов во время израильско-палестинских боев, 25 мая 2021 года
1 Палестинцы держат свечи, сидя в импровизированном шатре среди руин своих домов в Секторе Газа, разрушенных израильскими авиаударами или неудачными пусками ракет палестинских экстремистов во время израильско-палестинских боев, 25 мая 2021 года
Палестинский парикмахер работает рядом с руинами зданий и магазинов, разрушенных во время противостояния, в городе Газа, 25 мая 2021 года
2 Палестинский парикмахер работает рядом с руинами зданий и магазинов, разрушенных во время противостояния, в городе Газа, 25 мая 2021 года
Мансур Абу Гадин (слева) и два его сына Мустафа и Мохамед (справа) позируют для фотографии возле своего разрушенного дома в городе Газа 27 мая 2021 года, после конфликта между Израилем и движением &laquo;Хамас&raquo;, базирующемся в Секторе Газа
3 Мансур Абу Гадин (слева) и два его сына Мустафа и Мохамед (справа) позируют для фотографии возле своего разрушенного дома в городе Газа 27 мая 2021 года, после конфликта между Израилем и движением «Хамас», базирующемся в Секторе Газа
35-летний палестинский журналист Алаа Шамали, чей дом был разрушен во время конфликта между Израилем и экстремистской группировкой &laquo;Хамас&raquo; в 2014 году, позирует для фотографии возле обломков его последнего места жительства &ndash; квартиры в здании Башни Анас в городе Газа (недавно разрушенной израильскими ударами), 25 мая 2021 года
4 35-летний палестинский журналист Алаа Шамали, чей дом был разрушен во время конфликта между Израилем и экстремистской группировкой «Хамас» в 2014 году, позирует для фотографии возле обломков его последнего места жительства – квартиры в здании Башни Анас в городе Газа (недавно разрушенной израильскими ударами), 25 мая 2021 года

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