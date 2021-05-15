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Самые яркие фотографии недели со всего мира
Май 15, 2021
Вооруженное нападение на школу в России, чемпионат по водным видам спорта, празднование Дня победы – смотрите в фотогалерее лучшие снимки с территории, которую охватывает вещание Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) за 19 неделю 2021 года.
1
Чемпионат Европы по водным видам спорта в Будапеште
2
Боснийский мусульманин посещает кладбище в Сараево на Ураза-байрам, знаменующий конец священного месяца Рамадан
3
Вид на гору Кастель и Южнобережное шоссе под ней. Слева от горы виднеются кварталы Алушты
4
Мужчина ждет детей, желающих покататься на пони в парке в центре Киева, Украина
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Самые яркие фотографии недели со всего мира
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