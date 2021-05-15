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Фото

Самые яркие фотографии недели со всего мира

Вооруженное нападение на школу в России, чемпионат по водным видам спорта, празднование Дня победы – смотрите в фотогалерее лучшие снимки с территории, которую охватывает вещание Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) за 19 неделю 2021 года.​
Чемпионат Европы по водным видам спорта в Будапеште
1 Чемпионат Европы по водным видам спорта в Будапеште
Боснийский мусульманин посещает кладбище в Сараево на Ураза-байрам, знаменующий конец священного месяца Рамадан
2 Боснийский мусульманин посещает кладбище в Сараево на Ураза-байрам, знаменующий конец священного месяца Рамадан
Вид на гору Кастель и Южнобережное шоссе под ней. Слева от горы виднеются кварталы Алушты
3 Вид на гору Кастель и Южнобережное шоссе под ней. Слева от горы виднеются кварталы Алушты
Мужчина ждет детей, желающих покататься на пони в парке в центре Киева, Украина
4 Мужчина ждет детей, желающих покататься на пони в парке в центре Киева, Украина

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