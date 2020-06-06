Президент России Владимир Путин объявил чрезвычайное положение в российском Норильске после того, как 29 мая тысячи тонн топлива разлилось на теплоэлектростанции возле Норильска.



По данным компании, которая владеет электростанцией за Северным полярным кругом, утечка произошла из-за того, что вечная мерзлота оттаяла и подтопила опоры, которые удерживали резервуары для хранения дизельного топлива.



В результате оказались загрязнены территории на площади более 350 км². По словам российских властей, очистка может стоить миллиарды рублей. На ликвидацию последствий может потребоваться от пяти до 10 лет.

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