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Россия: экологическая катастрофа в Норильске – разлилось 20 тысяч тонн топлива

Президент России Владимир Путин объявил чрезвычайное положение в российском Норильске после того, как 29 мая тысячи тонн топлива разлилось на теплоэлектростанции возле Норильска.

По данным компании, которая владеет электростанцией за Северным полярным кругом, утечка произошла из-за того, что вечная мерзлота оттаяла и подтопила опоры, которые удерживали резервуары для хранения дизельного топлива.

В результате оказались загрязнены территории на площади более 350 км². По словам российских властей, очистка может стоить миллиарды рублей. На ликвидацию последствий может потребоваться от пяти до 10 лет.
Пожарные борются с огнем, который вспыхнул на электростанции в Норильске после обрушения резервуаров с топливом и его возгорания
1 Пожарные борются с огнем, который вспыхнул на электростанции в Норильске после обрушения резервуаров с топливом и его возгорания
Электростанция обслуживала завод дочерней компании &laquo;Норильского никеля&raquo; (Норникеля), крупнейшего в мире производителя никеля и палладия. Руководство заявило, что инцидент произошел в результате обрушения опор резервуара, построенного на вечной мерзлоте. По словам компании, обвал был вызван таянием вечной мерзлоты в результате потепления из-за изменения климата
2 Электростанция обслуживала завод дочерней компании «Норильского никеля» (Норникеля), крупнейшего в мире производителя никеля и палладия. Руководство заявило, что инцидент произошел в результате обрушения опор резервуара, построенного на вечной мерзлоте. По словам компании, обвал был вызван таянием вечной мерзлоты в результате потепления из-за изменения климата
Сейчас в Сибири проводятся операции по очистке окружающей среды. По предварительным оценкам, с завода вылилось не менее 20 000 тонн дизельного топлива. Оно просочилось в в почву, две реки и озеро
3 Сейчас в Сибири проводятся операции по очистке окружающей среды. По предварительным оценкам, с завода вылилось не менее 20 000 тонн дизельного топлива. Оно просочилось в в почву, две реки и озеро
Река Амбарная за пределами Норильска. Местные реки окрашены в красный цвет из-за большой утечки топлива
4 Река Амбарная за пределами Норильска. Местные реки окрашены в красный цвет из-за большой утечки топлива

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