Президент России Владимир Путин объявил чрезвычайное положение в российском Норильске после того, как 29 мая тысячи тонн топлива разлилось на теплоэлектростанции возле Норильска.
По данным компании, которая владеет электростанцией за Северным полярным кругом, утечка произошла из-за того, что вечная мерзлота оттаяла и подтопила опоры, которые удерживали резервуары для хранения дизельного топлива.
В результате оказались загрязнены территории на площади более 350 км². По словам российских властей, очистка может стоить миллиарды рублей. На ликвидацию последствий может потребоваться от пяти до 10 лет.
По данным компании, которая владеет электростанцией за Северным полярным кругом, утечка произошла из-за того, что вечная мерзлота оттаяла и подтопила опоры, которые удерживали резервуары для хранения дизельного топлива.
В результате оказались загрязнены территории на площади более 350 км². По словам российских властей, очистка может стоить миллиарды рублей. На ликвидацию последствий может потребоваться от пяти до 10 лет.