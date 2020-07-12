Резиденции мировых лидеров: где обитают Трамп, Макрон, Меркель и Джонсон

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Даунинг-стрит, 10 (Лондон, Великобритания). Это резиденция премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Сама улица возникла в 1680-х годах. Застроил ее Джордж Даунинг. Дом под номером 10, в котором находится резиденци, состоит из трех зданий, которые объединили в 1732 году. В нем около 100 комнат (кабинеты, офисы, приемные, банкетные залы, кухня и частные покои), а также внутренний двор и терраса