Резиденции мировых лидеров: где обитают Трамп, Макрон, Меркель и Джонсон

Сейчас федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вместе с семьей проживает в одном из самых престижных районов Берлина – Целендорф. Канцлер Германии Ангела Меркель проживает в своей квартире в Берлине
Даунинг-стрит, 10 (Лондон, Великобритания). Это резиденция премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Сама улица возникла в 1680-х годах. Застроил ее Джордж Даунинг. Дом под номером 10, в котором находится резиденци, состоит из трех зданий, которые объединили в 1732 году. В нем около 100 комнат (кабинеты, офисы, приемные, банкетные залы, кухня и частные покои), а также внутренний двор и терраса
Елисейский дворец (Франция). С 1848 года он стал официальной резиденцией президента Второй республики Луи Наполеона Бонапарта. Здание украшено позолотой, бархатными шторами и большим количеством произведений изобразительного искусства. Название Елисейский происходит от греческого Elysium – мифического рая
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