«Марш героев» в Минске: минимум сто тысяч протестующих и «спортсмены с народом»





Ежедневные митинги и другие акции протеста в Минске и других городах Беларуси проходят уже пятую неделю подряд – с 9 августа, когда объявили официальные результаты выборов. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власть в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости в отношении участников протестов.



В первые дни силовики жестко задерживали поротестующих, среди них были и несовершеннолетние. Многие были жестоко избиты. Всего было арестовано свыше 7 тысяч человек. По данным ООН,



Как выглядел «Марш героев» в Минске – смотрите в фотогалерее. В Беларуси 13 сентября прошел «Марш героев». В Минске, по-разным оценкам, в нем приняли участие от 100 до 150 тысяч человек. К 19:00 белорусская милиция задержала в столице около 400 человек.Ежедневные митинги и другие акции протеста в Минске и других городах Беларуси проходят уже пятую неделю подряд – с 9 августа, когда объявили официальные результаты выборов. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власть в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости в отношении участников протестов.В первые дни силовики жестко задерживали поротестующих, среди них были и несовершеннолетние. Многие были жестоко избиты. Всего было арестовано свыше 7 тысяч человек. По данным ООН, погибли четыре человека, судьба еще восьми неизвестна.​Как выглядел «Марш героев» в Минске – смотрите в фотогалерее. Показать больше Show less

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