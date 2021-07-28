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Олимпиада-2020: самые яркие моменты четвертого дня Игр в Токио

В Олимпийских играх в Токио принимают участие 11 300 спортсменов из 207 стран. На ней разыгрывается 339 комплектов медалей по 33 видам спорта. Участие женщин в Играх в Токио составило 48,8%.

В программу Олимпийских игр в Токио вошли пять новых видов спорта: бейсбол и софтбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг.

Олимпиада началась на год позже, чем планировалось. Ее проведение перенесли из-за пандемии COVID-19.

Самые интересные моменты Игр в Токио на четвертый день Олимпиады – в этом фоторепортаже.



Бронзовые призеры из Украины Елена Костевич и Олег Омельчук празднуют на трибуне. Смешанная команда взяла бронзу в соревновании по стрельбе с 10 метров из пневматического пистолета
1 Бронзовые призеры из Украины Елена Костевич и Олег Омельчук празднуют на трибуне. Смешанная команда взяла бронзу в соревновании по стрельбе с 10 метров из пневматического пистолета
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал на Олимпийских играх в Токио. В трех сетах она нанесла поражение Марии Саккаре &ndash; 5:7; 6:3; 6:4. Токио, 27 июля 2021 года&nbsp;
2 Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал на Олимпийских играх в Токио. В трех сетах она нанесла поражение Марии Саккаре – 5:7; 6:3; 6:4. Токио, 27 июля 2021 года 
Финальные соревнования по плаванию на 100 метров брассом среди женщин во время Олимпиады-2020 в Токио в Олимпийском центре водных видов спорта. Япония, 27 июля 2021 года
3 Финальные соревнования по плаванию на 100 метров брассом среди женщин во время Олимпиады-2020 в Токио в Олимпийском центре водных видов спорта. Япония, 27 июля 2021 года
Бокс женщин в полутяжелом весе. Анна Лысенко из Украины против Оумайма Бель Ахбиб из Марокко. Токио, 27 июля 2021 года
4 Бокс женщин в полутяжелом весе. Анна Лысенко из Украины против Оумайма Бель Ахбиб из Марокко. Токио, 27 июля 2021 года

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