Олимпиада-2020: самые яркие моменты четвертого дня Игр в Токио

В Олимпийских играх в Токио принимают участие 11 300 спортсменов из 207 стран. На ней разыгрывается 339 комплектов медалей по 33 видам спорта. Участие женщин в Играх в Токио составило 48,8%.

В программу Олимпийских игр в Токио вошли пять новых видов спорта: бейсбол и софтбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг.

Олимпиада началась на год позже, чем планировалось. Ее проведение перенесли из-за пандемии COVID-19.Самые интересные моменты Игр в Токио на четвертый день Олимпиады – в этом фоторепортаже.