В большинстве стран мира празднование Нового года было ограниченно из-за введения локдауна в связи с попытками предотвратить распространение коронавируса. За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировали 280 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания. Выздоровели 28 человек, умерли – 7. В мире в целом по состоянию на 1 января 2021 года коронавирусной инфекцией заразилось 83,5 миллиона человек, 47,1 миллиона выздоровели, 1,8 миллиона – умерли. Смотрите в фотогалерее, как мир встретил Новый 2021 год, несмотря на ограничения по COVID-19.
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