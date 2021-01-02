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Как мир встретил Новый 2021 год на фоне пандемии COVID-19 и локдаунов

В большинстве стран мира празднование Нового года было ограниченно из-за введения локдауна в связи с попытками предотвратить распространение коронавируса. За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировали 280 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания. Выздоровели 28 человек, умерли – 7. В мире в целом по состоянию на 1 января 2021 года коронавирусной инфекцией заразилось 83,5 миллиона человек, 47,1 миллиона выздоровели, 1,8 миллиона – умерли. Смотрите в фотогалерее, как мир встретил Новый 2021 год, несмотря на ограничения по COVID-19.
Украинцы встречают Новый 2021 год, Киев, Украина
1 Украинцы встречают Новый 2021 год, Киев, Украина
Празднование Нового года на Софийской площади в Киеве, 1 января
2 Празднование Нового года на Софийской площади в Киеве, 1 января
Велосипедист выполняет трюк возле надувной фигуры Деда Мороза в Алуште, Крым (аннексирован Россией в 2014 г., Украина)&nbsp;
3 Велосипедист выполняет трюк возле надувной фигуры Деда Мороза в Алуште, Крым (аннексирован Россией в 2014 г., Украина) 
Продавец с воздушными шарами в Севастополе, Крым (аннексирован Россией в 2014 г., Украина)
4 Продавец с воздушными шарами в Севастополе, Крым (аннексирован Россией в 2014 г., Украина)

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