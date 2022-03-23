Мариуполь в осаде: смерти и разрушения

Смерти и разрушения – страшная реальность в Мариуполе. Город опустошен неустанными атаками российской армии, которые продолжаются уже четвертую неделю. По подсчетам, около 300 000 жителей Мариуполя находятся в осаде без воды, электричества и газа. Питания не хватает, а въезд в город заблокирован.



Российское масштабное военное вторжение в Украину продолжается с утра 24 февраля. Российские войска наносят авиаудары по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры, разрушая аэродромы, воинские части, нефтебазы, заправки, церкви, школы и больницы. Обстрелы жилых районов ведутся с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.



Колонны бронетехники российской армии пытаются оцепить Киев и несколько областных центров недалеко от российской границы. Россия отрицает, что ведет против Украины захватническую войну на ее территории и называет это «специальной операцией», которая имеет целью «демилитаризацию и денацификацию».



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