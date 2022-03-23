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Мариуполь в осаде: смерти и разрушения

Смерти и разрушения – страшная реальность в Мариуполе. Город опустошен неустанными атаками российской армии, которые продолжаются уже четвертую неделю. По подсчетам, около 300 000 жителей Мариуполя находятся в осаде без воды, электричества и газа. Питания не хватает, а въезд в город заблокирован.

Российское масштабное военное вторжение в Украину продолжается с утра 24 февраля. Российские войска наносят авиаудары по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры, разрушая аэродромы, воинские части, нефтебазы, заправки, церкви, школы и больницы. Обстрелы жилых районов ведутся с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

Колонны бронетехники российской армии пытаются оцепить Киев и несколько областных центров недалеко от российской границы. Россия отрицает, что ведет против Украины захватническую войну на ее территории и называет это «специальной операцией», которая имеет целью «демилитаризацию и денацификацию».
Горожане готовятся к попытке пешей эвакуации из разрушенного российскими обстрелами Мариуполя, 20 марта 2022 года
1 Горожане готовятся к попытке пешей эвакуации из разрушенного российскими обстрелами Мариуполя, 20 марта 2022 года
Мариуполь, 20 марта, 2022 года
2 Мариуполь, 20 марта, 2022 года
Прямо в парке и на улицах роют могилы для людей, погибших во время штурма города Россией. Многие тела долго оставались лежать там, где людей застала смерть, потому что собирать и хоронить их было слишком опасно. Мариуполь, 20 марта 2022 года
3 Прямо в парке и на улицах роют могилы для людей, погибших во время штурма города Россией. Многие тела долго оставались лежать там, где людей застала смерть, потому что собирать и хоронить их было слишком опасно. Мариуполь, 20 марта 2022 года
Торговый центр, уничтоженный российскими авиаударами. Мариуполь, 20 марта 2022 года
4 Торговый центр, уничтоженный российскими авиаударами. Мариуполь, 20 марта 2022 года

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