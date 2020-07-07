В очереди на «Джоконду»: Лувр открылся после карантина

Один из самых посещаемых музеев мира, французский Лувр 6 июля возобновил свою работу после длительного карантина, в связи с пандемией COVID-19.



В условиях борьбы с коронавирусом в музее из соображений безопасности будут действовать определенные ограничения. Так, например, экпозиция Лувра будет доступна посетителям в меньшем объеме, а для гостей музея обязательным будет ношение защитной маски.



Каким был первый день работы Лувра, смотрите в фотогалерее из Парижа.

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