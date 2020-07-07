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В очереди на «Джоконду»: Лувр открылся после карантина

Один из самых посещаемых музеев мира, французский Лувр 6 июля возобновил свою работу после длительного карантина, в связи с пандемией COVID-19.

В условиях борьбы с коронавирусом в музее из соображений безопасности будут действовать определенные ограничения. Так, например, экпозиция Лувра будет доступна посетителям в меньшем объеме, а для гостей музея обязательным будет ношение защитной маски.

Каким был первый день работы Лувра, смотрите в фотогалерее из Парижа.
Перед открытием парижские гиды устроили акцию. Они собрались во дворе Лувра, держа в руках плакаты с изображением картины &laquo;Мона Лиза&raquo; художника Леонардо да Винчи
1 Перед открытием парижские гиды устроили акцию. Они собрались во дворе Лувра, держа в руках плакаты с изображением картины «Мона Лиза» художника Леонардо да Винчи
Таким образом экскурсоводы напомнили посетителям о вынужденных нововведениях в работе музея, вызванных эпидемией COVID-19 во Франции
2 Таким образом экскурсоводы напомнили посетителям о вынужденных нововведениях в работе музея, вызванных эпидемией COVID-19 во Франции
Войти в Лувр можно только в защитной маске. Более того: администрация музея внесла пункт об обязательном ношении маски в систему бронирования билетов
3 Войти в Лувр можно только в защитной маске. Более того: администрация музея внесла пункт об обязательном ношении маски в систему бронирования билетов
Посетители могут передвигаться только по установленному маршруту и в одностороннем направлении. Треть музея все еще закрыта для публики. Гардеробы и фуд-корт также не работают
4 Посетители могут передвигаться только по установленному маршруту и в одностороннем направлении. Треть музея все еще закрыта для публики. Гардеробы и фуд-корт также не работают

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