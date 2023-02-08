Число погибших в результате землетрясений на юго-востоке Турции уже достигло восьми тысяч людей. Почти 30 тысяч человек пострадали. Из-под завалов удалось спасти более восьми тысяч. В соседней Сирии погибло более полутора тысяч человек, около трех тысяч ранены. Поисково-спасательные работы продолжаются. Из-за толчков было разрушено более 5 тысяч зданий в 10 регионах Турции.

Разрушительные землетрясения магнитудой 7,8 балла на юго-востоке Турции и в Сирии произошло в ночь на 6 февраля. После него последовало более 40 толчков-афтершоков. Около 13:30 по местному времени произошло второе землетрясение магнитудой 7,5 балла.

Эпицентр зафиксирован в городе Эльбистан в юго-восточном турецком регионе Кахраманмараш.

Одним из самых пострадавших от землетрясения регионов Турции называют провинцию Хатай. Здесь, по словам очевидцев, землетрясение уничтожило целые районы. Тысячи людей продолжают оставаться под завалами, в регионе наблюдаются проблемы со связью. Отсутствуют вода и электричество.

Крым.Реалии публикуют фотографии последствий крупнейшего бедствия в истории Турции с момента Эрзинджанского землетрясения 1939 года.