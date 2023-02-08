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Последствия землетрясений на юго-востоке Турции: тысячи погибших, тысячи остаются под завалами

Число погибших в результате землетрясений на юго-востоке Турции уже достигло восьми тысяч людей. Почти 30 тысяч человек пострадали. Из-под завалов удалось спасти более восьми тысяч. В соседней Сирии погибло более полутора тысяч человек, около трех тысяч ранены. Поисково-спасательные работы продолжаются. Из-за толчков было разрушено более 5 тысяч зданий в 10 регионах Турции.

Разрушительные землетрясения магнитудой 7,8 балла на юго-востоке Турции и в Сирии произошло в ночь на 6 февраля. После него последовало более 40 толчков-афтершоков. Около 13:30 по местному времени произошло второе землетрясение магнитудой 7,5 балла.

Эпицентр зафиксирован в городе Эльбистан в юго-восточном турецком регионе Кахраманмараш.

Одним из самых пострадавших от землетрясения регионов Турции называют провинцию Хатай. Здесь, по словам очевидцев, землетрясение уничтожило целые районы. Тысячи людей продолжают оставаться под завалами, в регионе наблюдаются проблемы со связью. Отсутствуют вода и электричество.

Крым.Реалии публикуют фотографии последствий крупнейшего бедствия в истории Турции с момента Эрзинджанского землетрясения 1939 года.

Спасатели и волонтеры пытаются разбирать завалы, под которыми продолжают оставаться люди. Город Антакья, Хатай, 7 февраля 2023 года
1 Спасатели и волонтеры пытаются разбирать завалы, под которыми продолжают оставаться люди. Город Антакья, Хатай, 7 февраля 2023 года
Пожарный автомобиль, прибывший из города Ялова, Город Антакья, регион Хатай, 7 февраля 2023 года &nbsp;
2 Пожарный автомобиль, прибывший из города Ялова, Город Антакья, регион Хатай, 7 февраля 2023 года
 
Одно из тысяч разрушенных зданий в городе Антакья
3 Одно из тысяч разрушенных зданий в городе Антакья
Есть многоэтажные здания, которые пострадали частично. Жителям не советуют возвращаться в квартиры, так как существует риск обрушения зданий
4 Есть многоэтажные здания, которые пострадали частично. Жителям не советуют возвращаться в квартиры, так как существует риск обрушения зданий

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