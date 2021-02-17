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Праздник невзирая на запреты: как в Бразилии прошел традиционный карнавал

Из-за пандемии СOVID-19 мэр бразильского города Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес объявил о решении отказаться от проведения карнавала в этом году.

Ежегодно, начиная с 1723 года, в Бразилии карнавалом отмечают начало Великого поста, и только 2021-й стал исключением.

В мире по количеству смертей от коронавируса Бразилия занимает второе место. Однако не все бразильцы довольны решением об отмене карнавала. Некоторые из них вышли на улицы в праздничных костюмах, несмотря на введенные в стране меры безопасности.​
Несмотря на то, что официально празднования карнавала в Бразилии отменено из-за пандемии COVID-19, эти двое гуляк все равно вышли на улицы предместья Рио-де-Жанейро поиграть с мячом&nbsp;
1 Несмотря на то, что официально празднования карнавала в Бразилии отменено из-за пандемии COVID-19, эти двое гуляк все равно вышли на улицы предместья Рио-де-Жанейро поиграть с мячом 
На фото: 56-летняя медик Маринетта Феррейра в карнавальном костюме &laquo;Вакцина&raquo;
2 На фото: 56-летняя медик Маринетта Феррейра в карнавальном костюме «Вакцина»
Мужчина в карнавальном костюме, невзирая на запрет празднеств в Бразилии, гуляет пригородом Рио-де-Жанейро
3 Мужчина в карнавальном костюме, невзирая на запрет празднеств в Бразилии, гуляет пригородом Рио-де-Жанейро
На фото: щорічна урочиста церемонія карнавалу.&nbsp; Мер Ріо-де-Жанейро Едуардо Паес передає ключі від міста Карнавальному королю
4 На фото: щорічна урочиста церемонія карнавалу.  Мер Ріо-де-Жанейро Едуардо Паес передає ключі від міста Карнавальному королю

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