Из-за пандемии СOVID-19 мэр бразильского города Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес объявил о решении отказаться от проведения карнавала в этом году.Ежегодно, начиная с 1723 года, в Бразилии карнавалом отмечают начало Великого поста, и только 2021-й стал исключением.В мире по количеству смертей от коронавируса Бразилия занимает второе место. Однако не все бразильцы довольны решением об отмене карнавала. Некоторые из них вышли на улицы в праздничных костюмах, несмотря на введенные в стране меры безопасности.​