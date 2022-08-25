Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Фото

Голос крымских улиц. Как в Крыму показывают любовь к Украине

До 2014 года в Крыму отмечали День независимости Украины и другие государственные праздники. Сейчас же проявлять патриотизм и любовь к Украине на полуострове может быть опасно.

Российские власти Крыма утверждают, что после аннексии Крыма на полуострове наступил «межнациональный мир». Однако с 2014 года правозащитники и исследователи все чаще фиксируют признаки притеснения украинцев в Крыму. Среди них – ликвидация украиноязычного образования, преследования членов украинских общин и церковных приходов, а также информационно-психологическое давление на этнических украинцев и преследование людей, несогласных с российской аннексией Крыма.

На первый взгляд может показаться, что в Крыму не осталось украинских флагов, символики и афиш. Но это лишь на первый взгляд. Если присмотреться, то можно увидеть, что на улицах полуострова все чаще встречаются «анонимные» проявления украинского патриотизма. Крым.Реалии собрали их в одной фотогалерее.
23 августа 2022 года. Листовка на украинском языке на фасаде многоэтажки в Симферополе, на которой под датой 24.08.2022 написано &laquo;Крым &ndash; готов, крымчане &ndash; ждут&raquo;
1 23 августа 2022 года. Листовка на украинском языке на фасаде многоэтажки в Симферополе, на которой под датой 24.08.2022 написано «Крым – готов, крымчане – ждут»
Жители Симферополя запускают воздушные шарики в цветах украинского флага на Петровских скалах, 23 августа 2022 г.
2 Жители Симферополя запускают воздушные шарики в цветах украинского флага на Петровских скалах, 23 августа 2022 г.
Украинский флаг в Орехово (Сакский район), во дворе дома крымчанина Олега Приходько. В марте 2021 года он был осужден за &laquo;хранение взрывчатки и подготовку теракта&raquo;. Приходько свою вину не признал. Украинские и международные правозащитные организации настаивают на том, что Приходько преследуют из-за его проукраинской позиции
3 Украинский флаг в Орехово (Сакский район), во дворе дома крымчанина Олега Приходько. В марте 2021 года он был осужден за «хранение взрывчатки и подготовку теракта». Приходько свою вину не признал. Украинские и международные правозащитные организации настаивают на том, что Приходько преследуют из-за его проукраинской позиции
Сине-желтый гараж в селе Сахарная Головка, 2019 год. Как сообщал корреспондент Крым.Реалии, раньше гараж стоял на импровизированной &laquo;центральной площади&raquo;. После аннексии Крыма он стал &laquo;мешать&raquo; российским властям Крыма &ndash; хозяин был вынужден его убрать вглубь местного гаражного кооператива, однако перекрашивать не стал
4 Сине-желтый гараж в селе Сахарная Головка, 2019 год. Как сообщал корреспондент Крым.Реалии, раньше гараж стоял на импровизированной «центральной площади». После аннексии Крыма он стал «мешать» российским властям Крыма – хозяин был вынужден его убрать вглубь местного гаражного кооператива, однако перекрашивать не стал

Загрузить еще

Back to top
XS
SM
MD
LG