4 Сине-желтый гараж в селе Сахарная Головка, 2019 год. Как сообщал корреспондент Крым.Реалии, раньше гараж стоял на импровизированной «центральной площади». После аннексии Крыма он стал «мешать» российским властям Крыма – хозяин был вынужден его убрать вглубь местного гаражного кооператива, однако перекрашивать не стал