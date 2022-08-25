До 2014 года в Крыму отмечали День независимости Украины и другие государственные праздники. Сейчас же проявлять патриотизм и любовь к Украине на полуострове может быть опасно.
Российские власти Крыма утверждают, что после аннексии Крыма на полуострове наступил «межнациональный мир». Однако с 2014 года правозащитники и исследователи все чаще фиксируют признаки притеснения украинцев в Крыму. Среди них – ликвидация украиноязычного образования, преследования членов украинских общин и церковных приходов, а также информационно-психологическое давление на этнических украинцев и преследование людей, несогласных с российской аннексией Крыма.
На первый взгляд может показаться, что в Крыму не осталось украинских флагов, символики и афиш. Но это лишь на первый взгляд. Если присмотреться, то можно увидеть, что на улицах полуострова все чаще встречаются «анонимные» проявления украинского патриотизма. Крым.Реалии собрали их в одной фотогалерее.
Российские власти Крыма утверждают, что после аннексии Крыма на полуострове наступил «межнациональный мир». Однако с 2014 года правозащитники и исследователи все чаще фиксируют признаки притеснения украинцев в Крыму. Среди них – ликвидация украиноязычного образования, преследования членов украинских общин и церковных приходов, а также информационно-психологическое давление на этнических украинцев и преследование людей, несогласных с российской аннексией Крыма.
На первый взгляд может показаться, что в Крыму не осталось украинских флагов, символики и афиш. Но это лишь на первый взгляд. Если присмотреться, то можно увидеть, что на улицах полуострова все чаще встречаются «анонимные» проявления украинского патриотизма. Крым.Реалии собрали их в одной фотогалерее.