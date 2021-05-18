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Израильско-палестинский конфликт в фотографиях: обострение продолжается (фотогалерея)

17 мая израильская авиация совершила серию ударов по нескольким районам сектора Газа. Это произошло на фоне призывов проявлять сдержанность и положить конец насилию после самого смертоносного дня за неделю боевых действий.

Десятки воздушных ударов снова сотрясли город утром 17 мая. Израиль утверждает, что поразил более 90 целей в секторе Газа. В то же время боевики ХАМАСа обстреляли ракетами израильские города.

Сторонники Палестины, так же как и сторонники Израиля, 15-16 мая выходили на улицы европейских городов с призывами прекратить боевые действия.

В результате боевых действий между Израилем и ХАМАС​ за неделю погибло более 200 человек.


В секторе Газа горят объекты, обстрелянные израильской авиацией в палестинском анклаве, 17 мая 2021
1 В секторе Газа горят объекты, обстрелянные израильской авиацией в палестинском анклаве, 17 мая 2021
Горит здание в Газе, атакованное израильскими воздушными силами Израиля, 17 мая 2021
2 Горит здание в Газе, атакованное израильскими воздушными силами Израиля, 17 мая 2021
Палестинские спасатели ищут людей между завалами разрушенных домов после авиаудара Израиля по сектору Газа, 16 мая 2021
3 Палестинские спасатели ищут людей между завалами разрушенных домов после авиаудара Израиля по сектору Газа, 16 мая 2021
Израильские авиаудары 16 мая разрушили дом лидера ХАМАСа в секторе Газа, а также два соседних здания. СМИ сообщают о не менее 42 погибших. Израиль утверждает, что прицельно уничтожает боевиков, ХАМАС заявляет о жертвах среди гражданских
4 Израильские авиаудары 16 мая разрушили дом лидера ХАМАСа в секторе Газа, а также два соседних здания. СМИ сообщают о не менее 42 погибших. Израиль утверждает, что прицельно уничтожает боевиков, ХАМАС заявляет о жертвах среди гражданских

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