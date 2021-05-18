17 мая израильская авиация совершила серию ударов по нескольким районам сектора Газа. Это произошло на фоне призывов проявлять сдержанность и положить конец насилию после самого смертоносного дня за неделю боевых действий.



Десятки воздушных ударов снова сотрясли город утром 17 мая. Израиль утверждает, что поразил более 90 целей в секторе Газа. В то же время боевики ХАМАСа обстреляли ракетами израильские города.



Сторонники Палестины, так же как и сторонники Израиля, 15-16 мая выходили на улицы европейских городов с призывами прекратить боевые действия.



В результате боевых действий между Израилем и ХАМАС​ за неделю погибло более 200 человек.







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