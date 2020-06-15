Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Фото

История в камне – свергнутые памятники и статуи

В США, Великобритании и Бельгии продолжаются общественные дебаты по поводу демонтажа памятников истории.

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского спровоцировала протесты в городах США и странах мира. Кроме всего прочего, протестующие выступают за демонтаж памятников общественным деятелям и политикам, кто, по их мнению, был замешан в расизме или работорговле.

Мы же собрали фотогалерею из памятников, которые разрушили в ходе протестов в новейшей истории.
Голова памятника российскому царю Александру III во время демонтажа в центре Москвы. Гигантская статуя была снесена вскоре после большевистского переворота 1917 года, который привел к становлению коммунизма в России
1 Голова памятника российскому царю Александру III во время демонтажа в центре Москвы. Гигантская статуя была снесена вскоре после большевистского переворота 1917 года, который привел к становлению коммунизма в России
Царский двуглавый орел вынимается из шпиля Кремля после переворота. Орлов заменили коммунистические красные звезды, которые сегодня венчают шпили Кремлевских башен
2 Царский двуглавый орел вынимается из шпиля Кремля после переворота. Орлов заменили коммунистические красные звезды, которые сегодня венчают шпили Кремлевских башен
Фрагменты статуи польского короля Владислава II Ягайло лежат на земле. Ее разрушили нацистские войска после вторжения в Польшу в 1939 году
3 Фрагменты статуи польского короля Владислава II Ягайло лежат на земле. Ее разрушили нацистские войска после вторжения в Польшу в 1939 году
Нацистские войска ожидают приказа снести бюст австрийского канцлера Энгельберта Дольфуса после аншлюса (аннексии) Австрии нацистской Германией в 1938 году
4 Нацистские войска ожидают приказа снести бюст австрийского канцлера Энгельберта Дольфуса после аншлюса (аннексии) Австрии нацистской Германией в 1938 году

Загрузить еще

Back to top
XS
SM
MD
LG