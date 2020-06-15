История в камне – свергнутые памятники и статуи

В США, Великобритании и Бельгии продолжаются общественные дебаты по поводу демонтажа памятников истории.



Гибель афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского спровоцировала протесты в городах США и странах мира. Кроме всего прочего, протестующие выступают за демонтаж памятников общественным деятелям и политикам, кто, по их мнению, был замешан в расизме или работорговле.



Мы же собрали фотогалерею из памятников, которые разрушили в ходе протестов в новейшей истории.

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