Инаугурация президента Зеленского в фото

20 мая Зеленский принес присягу президента Украины. После этого он заявил, что распускает парламент восьмого созыва и призвал членов Кабинета министров уйти в отставку.
На церемонии инаугурации Зеленский вспомнил о Крыме и Донбассе. «И Крым, и Донбасс – это украинская земля, где мы потеряли не только территории, а потеряли главное – людей. Они не чужие, они наши. Они украинцы» – заявил Зеленский.
В апреле Зеленский одержал победу во втором туре выборов президента, получив 73,22% голосов. Пятый президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%.
На церемонии инаугурации Зеленский вспомнил о Крыме и Донбассе. «И Крым, и Донбасс – это украинская земля, где мы потеряли не только территории, а потеряли главное – людей. Они не чужие, они наши. Они украинцы» – заявил Зеленский.
В апреле Зеленский одержал победу во втором туре выборов президента, получив 73,22% голосов. Пятый президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%.
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