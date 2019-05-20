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Инаугурация президента Зеленского в фото

20 мая Зеленский принес присягу президента Украины. После этого он заявил, что распускает парламент восьмого созыва и призвал членов Кабинета министров уйти в отставку.

На церемонии инаугурации Зеленский вспомнил о Крыме и Донбассе. «И Крым, и Донбасс – это украинская земля, где мы потеряли не только территории, а потеряли главное – людей. Они не чужие, они наши. Они украинцы» – заявил Зеленский.

В апреле Зеленский одержал победу во втором туре выборов президента, получив 73,22% голосов. Пятый президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%.
Новоизбранный президент Владимир Зеленский пришел в парламент пешком &ndash; через Мариинский парк. Перед инаугурацией он сделал селфи со своими сторонниками&nbsp;
1 Новоизбранный президент Владимир Зеленский пришел в парламент пешком – через Мариинский парк. Перед инаугурацией он сделал селфи со своими сторонниками 
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На фото Зеленский пожимает руки людям, пришедшим на инаугурацию
3 На фото Зеленский пожимает руки людям, пришедшим на инаугурацию
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