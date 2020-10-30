Хэллоуин и СOVID-19: как готовятся к празднику в разных странах мира

По традиции, Хэллоуин отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. Несмотря на то, что этот праздник не является государственным, по популярности оно уступает только Рождеству, а накануне Дня всех святых, как правило, в магазинах со специальными костюмами ажиотаж. Дома покрывают паутиной, на крылечках появляются вампиры, скелеты, привидения, надгробные плиты, и конечно –традиционные хэллоуинские символы – тыквы.Повлияла ли пандемия коронавируса на празднование Хэллоуина, и как готовятся к празднику в разных странах мира – в фотогалерее Радио Свобода.​