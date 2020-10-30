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Хэллоуин и СOVID-19: как готовятся к празднику в разных странах мира

По традиции, Хэллоуин отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. Несмотря на то, что этот праздник не является государственным, по популярности оно уступает только Рождеству, а накануне Дня всех святых, как правило, в магазинах со специальными костюмами ажиотаж. Дома покрывают паутиной, на крылечках появляются вампиры, скелеты, привидения, надгробные плиты, и конечно –традиционные хэллоуинские символы – тыквы.

Повлияла ли пандемия коронавируса на празднование Хэллоуина, и как готовятся к празднику в разных странах мира – в фотогалерее Радио Свобода.​
Автомобильный тоннель &laquo;HAUNTOWEEN LA&raquo; в Калифорнии, США
1 Автомобильный тоннель «HAUNTOWEEN LA» в Калифорнии, США
Гигантский надувной монстр накануне Хэллоуина появился над офисным зданием в Манчестере, Великобритания
2 Гигантский надувной монстр накануне Хэллоуина появился над офисным зданием в Манчестере, Великобритания
Несмотря на адаптивный карантин в Украине, Киев тоже готовится к празднику
3 Несмотря на адаптивный карантин в Украине, Киев тоже готовится к празднику
Это 32-летняя жительница Бангкоке (Таиланд) Канитта Тонгнак. На фото она завершает макияж перед началом онлайн-трансляции. Канитта&nbsp;&ndash; интернет-предприниматель, в образе зомби она продает одежду умерших людей &nbsp;
4 Это 32-летняя жительница Бангкоке (Таиланд) Канитта Тонгнак. На фото она завершает макияж перед началом онлайн-трансляции. Канитта – интернет-предприниматель, в образе зомби она продает одежду умерших людей

 

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