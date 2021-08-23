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Фото

Самые яркие фотографии недели со всего мира

В фотогалерее собраны лучшие снимки с территории, на которой вещает Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) за 33 неделю 2021 года.
Невеста готовится к традиционной свадебной церемонии в деревне Донье-Любинье, Косово
1 Невеста готовится к традиционной свадебной церемонии в деревне Донье-Любинье, Косово
Иранский солдат раздает напитки афганским беженцам, собравшимся на ирано-афганской границе
2 Иранский солдат раздает напитки афганским беженцам, собравшимся на ирано-афганской границе
Люди гуляют в парке &laquo;Зарядье&raquo; перед Спасской башней Кремля в центре Москвы
3 Люди гуляют в парке «Зарядье» перед Спасской башней Кремля в центре Москвы
Президент России Владимир Путин (слева) и канцлер Германии Ангела Меркель уходят с пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле 20 августа
4 Президент России Владимир Путин (слева) и канцлер Германии Ангела Меркель уходят с пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле 20 августа

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