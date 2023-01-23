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Авиакатастрофа в Броварах: среди погибших – ребенок и руководство МВД Украины

В Броварах на Киевщине утром 18 января вблизи детского сада упал вертолет, вспыхнул пожар.

В результате падения вертолета погибли, по предварительным данным, 14 человек.

Среди погибших – один ребенок и руководство МВД Украины: министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин, госсекретарь Юрий Лубкович.

На месте работает ГСЧС Украины. Пока причины падения вертолета неизвестны.

Генпрокуратура Украины рассматривает все возможные версии.

Служба безопасности Украины сообщила об открытии производства. (Источник: Reuters)

По последним данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, во время падения вертолета в жилом районе Броваров Киевской области погибли 14 человек (среди них &ndash; один ребенок), травмы получили 30 человек (в том числе 12 детей)
1 По последним данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, во время падения вертолета в жилом районе Броваров Киевской области погибли 14 человек (среди них – один ребенок), травмы получили 30 человек (в том числе 12 детей)
Тела погибших лежат на земле на месте падения вертолета в Броварах, 18 января 2023 года
2 Тела погибших лежат на земле на месте падения вертолета в Броварах, 18 января 2023 года
Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил, что среди погибших &ndash; министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович
3 Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил, что среди погибших – министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович
Местные жители плачут на месте падения вертолета. &laquo;Во время этой трагедии в детском саду были дети и&hellip; персонал&raquo;, &ndash; написал в Telegram глава Киевской области Алексей Кулеба
4 Местные жители плачут на месте падения вертолета.

«Во время этой трагедии в детском саду были дети и… персонал», – написал в Telegram глава Киевской области Алексей Кулеба

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