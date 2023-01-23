В Броварах на Киевщине утром 18 января вблизи детского сада упал вертолет, вспыхнул пожар.
В результате падения вертолета погибли, по предварительным данным, 14 человек.
Среди погибших – один ребенок и руководство МВД Украины: министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин, госсекретарь Юрий Лубкович.
На месте работает ГСЧС Украины. Пока причины падения вертолета неизвестны.
Генпрокуратура Украины рассматривает все возможные версии.
Служба безопасности Украины сообщила об открытии производства. (Источник: Reuters)