Инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. Как это было

В Вашингтоне в среду, 20 января, прошла церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена, победившего на выборах 3 ноября. Байден принес присягу в качестве главы государства на торжественной церемонии у здания Капитолия вместе с избранным вице-президентом Камалой Харрис – первой в истории страны женщиной на этой должности.



На церемонии инаугурации традиционно присутствуют бывшие президенты США и как минимум предшественник нового президента. Однако Дональд Трамп отказался признать победу кандидата от Демократической партии Байдена в президентских выборах США, состоявшихся 3 ноября. Он также отказался присутствовать на инаугурации своего сменщика в Белом доме: рано утром 20 января Трамп улетел во Флориду в свое имение. Вместо него на церемонии присутствовали вице-президент при Трампе Майк Пенс, а также несколько бывших президентов: Билл Клинтон с женой Хиллари, Барак Обама с женой Мишель и дочерьми и Джордж Буш-младший с женой Лорой. На церемонии также присутствует сын Байдена Хантер.



Как прошла инаугурация 46-го президента США – смотрите в фотогалерее.

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