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Инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. Как это было

В Вашингтоне в среду, 20 января, прошла церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена, победившего на выборах 3 ноября. Байден принес присягу в качестве главы государства на торжественной церемонии у здания Капитолия вместе с избранным вице-президентом Камалой Харрис – первой в истории страны женщиной на этой должности.

На церемонии инаугурации традиционно присутствуют бывшие президенты США и как минимум предшественник нового президента. Однако Дональд Трамп отказался признать победу кандидата от Демократической партии Байдена в президентских выборах США, состоявшихся 3 ноября. Он также отказался присутствовать на инаугурации своего сменщика в Белом доме: рано утром 20 января Трамп улетел во Флориду в свое имение. Вместо него на церемонии присутствовали вице-президент при Трампе Майк Пенс, а также несколько бывших президентов: Билл Клинтон с женой Хиллари, Барак Обама с женой Мишель и дочерьми и Джордж Буш-младший с женой Лорой. На церемонии также присутствует сын Байдена Хантер.

Как прошла инаугурация 46-го президента США – смотрите в фотогалерее.
Байден принес присягу на фамильной Библии, которая передается в его семье из поколения в поколение&nbsp;
1 Байден принес присягу на фамильной Библии, которая передается в его семье из поколения в поколение 
В своей инаугурационной речи он обещал быть президентом &laquo;для всех американцев &ndash; и тех, кто голосовал за него, и тех, кто нет&raquo;
2 В своей инаугурационной речи он обещал быть президентом «для всех американцев – и тех, кто голосовал за него, и тех, кто нет»
Также Байден призвал американцев объединиться и слушать друг друга и заверил, что &laquo;белый супремасизм и внутренний терроризм&raquo; будут побеждены
3 Также Байден призвал американцев объединиться и слушать друг друга и заверил, что «белый супремасизм и внутренний терроризм» будут побеждены
На церемонии присутствовали вице-президент при Трампе Майк Пенс, а также несколько бывших президентов: Билл Клинтон с женой Хиллари, Барак Обама с женой Мишель и дочерьми и Джордж Буш &ndash; младший с женой Лорой. На церемонии также присутствовали дети Байдена, в том числе сын Хантер&nbsp;
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На церемонии присутствовали вице-президент при Трампе Майк Пенс, а также несколько бывших президентов: Билл Клинтон с женой Хиллари, Барак Обама с женой Мишель и дочерьми и Джордж Буш – младший с женой Лорой. На церемонии также присутствовали дети Байдена, в том числе сын Хантер 

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