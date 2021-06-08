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«Вместе за Беларусь»: акция солидарности с Беларусью в Праге. Как это было (фотогалерея)

В понедельник, 7 июня, несколько сотен человек приняли участие в акции солидарности с Беларусью на Староместской площади в Праге. Чешские правозащитники рассказывали собравшимся о репрессиях в Беларуси, а также собирали подписи за освобождение политических заключенных. Бывшие диссиденты из чешского антикоммунистического движения, политики и художники выступали со сцены со словами поддержки белорусского народа. Со сцены к участникам акции обратилась также оппозиционная лидер Беларуси Светлана Тихановская.

Как прошла акция солидарности с Беларусью в Праге – смотрите в фоторепортаже белорусской службы Радио Свобода.
Сотни людей вышли на Староместскую площадь в Праге во время акции &laquo;Вместе за Беларусь&raquo;
1 Сотни людей вышли на Староместскую площадь в Праге во время акции «Вместе за Беларусь»
Участница акции держит в руках плакат с надписью на чешском языке: &laquo;Прекратите насилие над людьми в Беларуси&raquo;
2 Участница акции держит в руках плакат с надписью на чешском языке: «Прекратите насилие над людьми в Беларуси»
На площадь также вышли двое чехов с официальным красно-зеленым флагом Беларуси
3 На площадь также вышли двое чехов с официальным красно-зеленым флагом Беларуси
Они оскорбляли протестующих, пишет Радио Свобода
4 Они оскорбляли протестующих, пишет Радио Свобода

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