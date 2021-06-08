В понедельник, 7 июня, несколько сотен человек приняли участие в акции солидарности с Беларусью на Староместской площади в Праге. Чешские правозащитники рассказывали собравшимся о репрессиях в Беларуси, а также собирали подписи за освобождение политических заключенных. Бывшие диссиденты из чешского антикоммунистического движения, политики и художники выступали со сцены со словами поддержки белорусского народа. Со сцены к участникам акции обратилась также оппозиционная лидер Беларуси Светлана Тихановская.
Как прошла акция солидарности с Беларусью в Праге – смотрите в фоторепортаже белорусской службы Радио Свобода.
Как прошла акция солидарности с Беларусью в Праге – смотрите в фоторепортаже белорусской службы Радио Свобода.
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