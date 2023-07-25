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Одесса после российского ракетного удара

Россия наносит удары по городу-порту Одессе и Одесской области почти каждую ночь в течение последней недели. Украинская ПВО отбивает атаки, но обезвредить удается не все ракеты и дроны. В частности, в ночь на 23 июля РФ атаковала Одесскую область пятью видами ракет, значительную часть которых сбили украинские силы ПВО. Известно об одном погибшем и более 20 пострадавших. Среди пострадавших – четверо детей. Российским ударом разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор, повреждены здания в историческом центре Одессы. По информации властей, в результате атаки в Одессе повреждено почти 50 домов, причем – 25 памятников архитектуры.

Спасо-Преображенский кафедральный собор в центре города &ndash; крупнейший православный храм Одессы, он был заложен в 1794 году
1 Спасо-Преображенский кафедральный собор в центре города – крупнейший православный храм Одессы, он был заложен в 1794 году
В храме начался пожар. Здание получило значительные повреждения
2 В храме начался пожар. Здание получило значительные повреждения
Из-под завалов достали Касперовскую икону Божьей Матери, которая считается покровительницей Одессы
3 Из-под завалов достали Касперовскую икону Божьей Матери, которая считается покровительницей Одессы
Клирик Одесской епархии УПЦ, архидиакон Андрей Пальчук заявил, что попало в правую часть и пробило до минус первого этажа&raquo;
4 Клирик Одесской епархии УПЦ, архидиакон Андрей Пальчук заявил, что попало в правую часть и пробило до минус первого этажа»

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