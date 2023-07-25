Россия наносит удары по городу-порту Одессе и Одесской области почти каждую ночь в течение последней недели. Украинская ПВО отбивает атаки, но обезвредить удается не все ракеты и дроны. В частности, в ночь на 23 июля РФ атаковала Одесскую область пятью видами ракет, значительную часть которых сбили украинские силы ПВО. Известно об одном погибшем и более 20 пострадавших. Среди пострадавших – четверо детей. Российским ударом разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор, повреждены здания в историческом центре Одессы. По информации властей, в результате атаки в Одессе повреждено почти 50 домов, причем – 25 памятников архитектуры.