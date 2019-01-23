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Ниагарский водопад замерз. Фотографии
Январь 23, 2019
Из-за сильных морозов на границе США и Канады частично замерз Ниагарский водопад. Накануне температура здесь достигала минус 30-40 градусов. Американские метеорологи утверждают, что такая температура сохранится еще несколько дней
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Ниагарский водопад замерз. Фотографии
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