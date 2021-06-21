«Евро-2020»: Италия обыграла Уэльс, Турция уступила Швейцарии

Сборная Италии 20 июня выиграла матч против Уэльса в группе A со счетом 1:0. Победный гол на стадионе Olimpico в Риме забил Маттео Пессина, сообщает Радіо Свобода.



Сегодня же в Баку состоялся матч между Швейцарией и Турцией в этой же группе, который закончился со счетом 3:1. Два гола в ворота турок забил Джердан Шакири, еще один – Харис Сеферович. Один мяч за турецкую сборную забил Ирфан Кахведжи.



Таким образом Турция покидает чемпионат.



На понедельник, 21 июня, назначены четыре игры. Северная Македония сыграет против Нидерландов, Украина – против Австрии в группе C. В группе B сборная России встретится с Данией, финская команда – с бельгийской.