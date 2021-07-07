Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Спорт

Сборная Италии вышла в финал Евро-2020

Главный приз Евро-2020

Сборная Италии обыграла команду Испании и стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

В составе сборной Италии отличился Федерико Кьеза (60-я минута). У испанцев мяч забил Альваро Мората (80).

В серии пенальти итальянцы оказались точнее.

Финальный матч состоится 11 июля в Лондоне и начнется в 22:00. Сборная Италии сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся команды Англии и Дании. Игра пройдет 7 июля в Лондоне.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG