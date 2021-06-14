Евро-2020: Украина уступила Нидерландам, Англия и Австрия побеждают

На чемпионате Европы по футболу 13 июня были сыграны три матча, пишет Радіо Свобода .

Сборная Украины в Амстердаме встречалась с командой Нидерландов. Первый тайм завершился безголевой ничьей. Во втором тайме болельщики увидели сразу пять голов. В Нидерландах отличились Джорджиньо Вейналдум, Ваот Вегхорст и Дензел Дюмфрис. За сборную Украины забили Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Счет матча – 3:2 в пользу Нидерландов.

Сборная Англии на домашнем «Уэмбли» праздновала победу над сборной Хорватии. Единственный гол в матче забил Рахим Стерлинг. В составе англичан дебютировал на чемпионате 17-летний Джуд Беллингем, став самым молодым футболистом, который выступил на Евро.

Команда Австрии уверенно переиграла Северную Македонию – 3:1. Матч проходил в Бухаресте. Счет в игре на 18-й минуте открыл защитник австрийцев Штефан Лайнер. Нападающий Македонии Горан Пандев за 10 минут восстановил паритет. Во втором тайме отмечались только австрийцы. Михаэль Грегорич вывел команду вперед, а Марко Арнаутович установил окончательный счет в игре.

Завтра, 14 июня, на Евро будет сыграно еще три матча Шотландия – Чехия, Польша – Словакия, Испания – Швеция.