Футбол: Аргентина обыграла Бразилию в финале Кубка Америки

Сборная Аргентины в третий раз в истории стала победителем Кубка Америки (Копа Америка), переиграв сборную Бразилии.

Матч прошел 10 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

Аргентинцы победили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Анхель Ди Мария.

Стоит отметить, что это первый титул Леонеля Месси в футболке национальной сборной.

Из-за пандемии на трибунах было ограниченное количество болельщиков.