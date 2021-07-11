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Спорт

Футбол: Аргентина обыграла Бразилию в финале Кубка Америки

Леонель Месси, архивное фото

Единственный гол в матче забил Анхель Ди Мария

Сборная Аргентины в третий раз в истории стала победителем Кубка Америки (Копа Америка), переиграв сборную Бразилии.

Матч прошел 10 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

Аргентинцы победили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Анхель Ди Мария.

Стоит отметить, что это первый титул Леонеля Месси в футболке национальной сборной.

Из-за пандемии на трибунах было ограниченное количество болельщиков.

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