Футбол: Аргентина обыграла Бразилию в финале Кубка Америки

Сборная Аргентины в третий раз в истории стала победителем Кубка Америки (Копа Америка), переиграв сборную Бразилии.
Матч прошел 10 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.
Аргентинцы победили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Анхель Ди Мария.
Стоит отметить, что это первый титул Леонеля Месси в футболке национальной сборной.
Из-за пандемии на трибунах было ограниченное количество болельщиков.
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