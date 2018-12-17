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Первая литургия объединенной церкви Украины
4 часа назад
Новоизбранный митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 16 декабря провел первую литургию на посту предстоятеля Православной церкви Украины.
Фотогалерея Украинской службы Радио Свобода.
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15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания.
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Участникам собора предложили выбрать предстоятеля из всех архиереев, за ислючением патриарха Филарета и митрополита Макария.
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Избрание главы церкви происходило в два тура.
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Первая литургия объединенной церкви Украины
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