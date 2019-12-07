Ссылки доступа
Перейти к основному содержанию
Перейти к основной навигации
Перейти к поиску
toggle search input
toggle main navigation
Все сайты Радио Азатутюн
Вход / Регистрация
Հայ
Eng
РУС
Поиск
Поиск
Поиск
Главная
Новости
Политика
Общество
Экономика
Регион
Карабах
Культура
Спорт
Архив
Вход / Регистрация
Еще
Հայերեն
English
Русский
Поиск
Поиск
Предыдущий
Следующий
Breaking News
Фото
Курорт на рабском труде. Социалистическая утопия Ким Чен Ына
Декабрь 07, 2019
Страна увязла в нищете. Ее покрывает сеть
бесчеловечных тюрем для политических заключенных
. Но лидер Северной Кореи открывает роскошный горнолыжный курорт, построенный на рабском труде
1
Вид на курорт Самчжиён с дрона. Государственные СМИ КНДР утверждают, что тут могут разместиться 4000 семей
2
Город в горах на границе с Китаем был "открыт" 2 декабря. Ким Чен Ын лично перерезал красную ленточку в честь окончания второй стадии строительства. Окончательное завершение строительства
планируется
на октябрь 2020 года
3
Высшие чины коммунистической партии восседают на трибуне рядом с Ким Чен Ыном во время торжественной церемонии. За ними – статуя Ким Чен Ира, второго вождя коммунистической партии страны и отца нынешнего лидера потомственной диктатуры
4
Парад в честь открытия города-курорта. Вид с крыши. Государственные СМИ описали его как "пример современного горного города, созданного при социализме", "современную цивилизацию в уменьшенном масштабе"
Загрузить еще
Курорт на рабском труде. Социалистическая утопия Ким Чен Ына
Категории
Видео
Нью-Йорк, New York: елка и хачапури
Уснуть на Таймс-сквер под сказку Уилла Смита
Америка: WADA, "нормандская четверка" и доклад Минюста США
Еще
Back to top
XS
SM
MD
LG