Массовые протесты в Мьянме

1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. Были арестованы президент Вин Мьин и лидер Национальной лиги за демократию (НЛД) Аун Сан Су Чжи – она фактически руководила страной. Военные почти полностью отключили интернет. Все больше социальных сетей заблокировано. В субботу, 6 февраля, в число запрещенных попали Twitter и Instagram.
Несмотря на это, десятки тысяч людей смогли организовать массовый протест против военной диктатуры.
Несмотря на это, десятки тысяч людей смогли организовать массовый протест против военной диктатуры.