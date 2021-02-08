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Массовые протесты в Мьянме

1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. Были арестованы президент Вин Мьин и лидер Национальной лиги за демократию (НЛД) Аун Сан Су Чжи – она фактически руководила страной. Военные почти полностью отключили интернет. Все больше социальных сетей заблокировано. В субботу, 6 февраля, в число запрещенных попали Twitter и Instagram.

Несмотря на это, десятки тысяч людей смогли организовать массовый протест против военной диктатуры.

Полиция разгоняет протестующих водометом в Нейпьидо, 8 февраля 2021 года
1 Полиция разгоняет протестующих водометом в Нейпьидо, 8 февраля 2021 года
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Этот символ заимствован из фильма &quot;Голодные игры&quot;. Он стал символом движения за демократию после протестов в Таиланде осенью прошлого года. В Мьянме им пользуются и студенты, и монахи.&nbsp;&nbsp;
3 Этот символ заимствован из фильма "Голодные игры". Он стал символом движения за демократию после протестов в Таиланде осенью прошлого года. В Мьянме им пользуются и студенты, и монахи.  
Буддийские монахи во время протеста в&nbsp;Мандалае 8 февраля
4 Буддийские монахи во время протеста в Мандалае 8 февраля

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