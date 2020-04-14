Ссылки доступа
Перейти к основному содержанию
Перейти к основной навигации
Перейти к поиску
toggle search input
toggle main navigation
Все сайты Радио Азатутюн
Вход / Регистрация
Հայ
Eng
РУС
Поиск
Поиск
Поиск
Главная
Новости
Политика
Общество
Экономика
Регион
Карабах
Культура
Спорт
Архив
Вход / Регистрация
Еще
Հայերեն
English
Русский
Поиск
Поиск
Предыдущий
Следующий
Breaking News
Фото
Коронавирусный стрит-арт
Апрель 14, 2020
Граффити и современное искусство во время карантина и пандемии COVID-19
1
Девушка в защитной маске и граффити в Гонконге.
2
Март 2020-го, настенная роспись в норвежском городе Брин, художник Побел. На граффити изображена молодая пара, целующаяся в масках. «Надеюсь, что мои «Влюбленные» смогут внести позитив и принести людям радость», - написал художник в Instagram.
3
Мужчина в медицинской маске несет пакет с продуктами; Милан, Италия.
4
Рисунок у Колизея в центре Рима итальянского уличного художника TV Boy: сцена из знаменитого фильма «Римские каникулы», изображены Грегори Пек и Одри Хепберн.
Загрузить еще
Коронавирусный стрит-арт
Категории
Видео
Америка: второй миллион коронавируса, пандемия и выборы-2020
Главное: 20 тысяч больных коронавирусом в России и пожар в Чернобыле
Знаменитый тенор Андреа Бочелли поет на пустой площади перед Миланским собором
Еще
Back to top
XS
SM
MD
LG