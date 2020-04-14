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Коронавирусный стрит-арт

Граффити и современное искусство во время карантина и пандемии COVID-19
Девушка в защитной маске и граффити в Гонконге.&nbsp;
1 Девушка в защитной маске и граффити в Гонконге. 
Март 2020-го, настенная роспись в норвежском городе Брин,&nbsp;художник Побел. На граффити изображена молодая пара, целующаяся в масках. &laquo;Надеюсь, что мои &laquo;Влюбленные&raquo; смогут внести позитив и принести людям радость&raquo;, - написал художник в Instagram.&nbsp;
2 Март 2020-го, настенная роспись в норвежском городе Брин, художник Побел. На граффити изображена молодая пара, целующаяся в масках. «Надеюсь, что мои «Влюбленные» смогут внести позитив и принести людям радость», - написал художник в Instagram. 
Мужчина в медицинской маске несет пакет с продуктами; Милан, Италия.&nbsp;
3 Мужчина в медицинской маске несет пакет с продуктами; Милан, Италия. 
Рисунок у Колизея в центре Рима итальянского уличного художника TV Boy: сцена из знаменитого фильма &laquo;Римские каникулы&raquo;, изображены Грегори Пек и Одри Хепберн.&nbsp;
4 Рисунок у Колизея в центре Рима итальянского уличного художника TV Boy: сцена из знаменитого фильма «Римские каникулы», изображены Грегори Пек и Одри Хепберн. 

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