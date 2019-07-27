Полиция задерживает и бьет людей в Москве на акции «За честные выборы»

27 июля в центре Москвы сотрудники полиции и Росгвардии жестко разогнали участников акции в поддержку оппозиционных и независимых политиков, которых Мосгоризбирком не допустил до выборов в Мосгордуму. Большинство самих кандидатов задержали до начала акции, а задержания на Тверской улице и в соседних переулках начались еще до начала протестов. Во время митинга полиция применяла дубинки, несколько человек пострадали.



По данным «ОВД-инфо», задержаны более 770 человек.

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