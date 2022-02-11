МОК оспорит допуск российской фигуристки к Олимпиаде

Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружен запрещенный триметазидин.

В пресс-релизе агентства сообщается, что допинг-пробу у Валиевой взяли 25 декабря во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатория в Стокгольме сообщила об обнаруженном в тесте Валиевой запрещённом препарате 8 февраля 2022 года после открытия Игр в Пекине.

После этого фигуристка была условно отстранена от соревнований Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). 9 февраля Валиева обжаловала это решение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, который в тот же день отменил решение об отстранении. Это позволяет Валиевой продолжить участие в Олимпиаде в Пекине.

Между тем Международный олимпийский комитет (МОК) уже подал апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS). Дело Камилы Валиевой будет рассматривать выездная панель Спортивного арбитражного суда в Пекине. Решение должно быть принято до 15 февраля – начала короткой программы в женском одиночном катании.

Решение о том, получат ли российские фигуристы золотые медали за командные соревнования, которые прошли 7 февраля и в которых участвовала Валиева, будет вынесено позже.

Церемония награждения фигуристов по итогам командного турнира должна была состояться в понедельник, 7 февраля. Однако ее сначала перенесли на вторник, а затем – на неопределенный срок. 9 февраля портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет отказались комментировать эту информацию. Организаторы Игр говорили, что награждение российских спортсменов откладывается из-за неких "юридических консультаций".

Камиле Валиевой 15 лет, и официально до достижения 16-летнего возраста ее не могут обвинить в нарушении антидопинговых правил.



В ряде СМИ Камилу Валиеву называют главной сенсацией Олимпиады в Пекине. 7 февраля, во время произвольной программы командного турнира, она стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.



Триметазидин — кардиологический препарат. В частности, его применяют для профилактики стенокардии при ишемической болезни сердца. Он запрещен WADA с 2015 года, так как по своим фармакологическим эффектам может быть квалифицирован как модулятор кардиометаболизма.

В 2018-м триметазидин нашли в пробе российской бобслеистки Надежды Сергеевой на Олимпиаде в Пхёнчхане. Россиянку дисквалифицировали, а её результаты аннулировали. Однако пробу Сергеевой, в отличие от случая с Валиевой, взяли на Олимпиаде, а не до Игр.