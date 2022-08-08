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Любовь во время жестокой войны. Свадебный бум в Украине

За время с начала российского вторжения в Киеве поженились в восемь с лишним раз больше пар, чем за аналогичный период в 2021 году

За время, прошедшее с начала российского вторжения в Украину в Киеве поженились в восемь с лишним раз больше пар, чем за аналогичный период в 2021 году. Такой бум имеет исторические прецеденты: в разгар Второй мировой войны, в 1942 году, в США было зарегистрировано 1,8 миллионов браков, на 83 процента больше, чем десятилетием ранее. Свадьбы в охваченной войной Украине проходят на блокпостах и в укрытиях, а на свадебных фото молодожены позируют на фоне разрушенных обстрелами зданий. Один из украинских военных, который женился после 23 февраля, говорит: это решение является самым смелым и самым трудным шагом, который вы можете сделать в условиях войны.

25-летний украинский военнослужащий Виталий целует свою жену сразу после обмена брачными обетами в Киеве 23 июля. Вот как выглядит украинский &quot;свадебный бум&quot; в цифрах: за последние пять месяцев в Киеве зарегистрировали 9120 браков, притом что за аналогичный период в 2021 году поженились только 1110 пар.
1 25-летний украинский военнослужащий Виталий целует свою жену сразу после обмена брачными обетами в Киеве 23 июля. Вот как выглядит украинский "свадебный бум" в цифрах: за последние пять месяцев в Киеве зарегистрировали 9120 браков, притом что за аналогичный период в 2021 году поженились только 1110 пар.
8 марта, свадьба двух бойцов Нацгвардии Украины (место неизвестно). Еще один молодой жених в Киеве, Виталий, которого нет на этом снимке, рассказал фотографу AFP, что решение жениться сейчас &ndash; это &quot;самый веселый и самый трудный шаг, который вы можете сделать&quot; из-за неопределенности войны. &quot;Ведь я могу в любой момент уйти на фронт&quot;, &ndash; говорит он.
2 8 марта, свадьба двух бойцов Нацгвардии Украины (место неизвестно).

Еще один молодой жених в Киеве, Виталий, которого нет на этом снимке, рассказал фотографу AFP, что решение жениться сейчас – это "самый веселый и самый трудный шаг, который вы можете сделать" из-за неопределенности войны. "Ведь я могу в любой момент уйти на фронт", – говорит он.
Михаил и Анастасия, женившиеся в Буче 26 мая, позируют перед разрушенным домом. ЗАГСы в Буче и соседнем городе Ирпень возобновили работу в мае после того, как российские войска прекратили наступление на Киев.
3 Михаил и Анастасия, женившиеся в Буче 26 мая, позируют перед разрушенным домом.

ЗАГСы в Буче и соседнем городе Ирпень возобновили работу в мае после того, как российские войска прекратили наступление на Киев.
Супруги обнимаются после обмена брачными обетами в Броварском районе Киевской области на фоне наступления российской армии на Киев. Молодые, пожелавшие остаться анонимными, впервые встретились на востоке Украины в 2015 году, когда вместе воевали против поддерживаемых Россией сепаратистов &quot;ДНР&quot; и &quot;ЛНР&quot;, но серьезные отношения у них начались после новой случайной встречи уже во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
4 Супруги обнимаются после обмена брачными обетами в Броварском районе Киевской области на фоне наступления российской армии на Киев.

Молодые, пожелавшие остаться анонимными, впервые встретились на востоке Украины в 2015 году, когда вместе воевали против поддерживаемых Россией сепаратистов "ДНР" и "ЛНР", но серьезные отношения у них начались после новой случайной встречи уже во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

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