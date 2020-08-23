Десятки тысяч людей в Литве стали в живую цепь от Вильнюса до границы с Беларусью





В этот же день 31 год назад больше двух миллионов человек выстроились в Кампания "Путь свободы" в поддержку Беларуси прошла в Литве 23 августа. В знак солидарности с протестующими в Беларуси более 30 тысяч человек выстроились в живую цепь от Вильнюса до белорусской границы. В одном ряду с участниками стояли также бывшие лидеры Литвы Валдас Адамкус, Витаутас Ландсбергис и Даля Грибаускайте.В этот же день 31 год назад больше двух миллионов человек выстроились в живую цепь между Таллином, Ригой и Вильнюсом , чтобы показать всему миру свое желание получить независимость от Советского Союза. Ничего подобного в Европе ни до, ни после не происходило. "Балтийский путь" внесли в книгу рекордов Гиннеса как самую длинную в истории живую цепь. Показать больше Show less

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