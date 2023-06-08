Аргентинский футболист Лионель Месси заявил о переходе в американский клуб "Интер Майами". Сейчас спортсмен играет за французскую команду "Пари Сен-Жермен". Он пробудет в ней до конца сезона.
По словам Месси, сделка пока не закрыта, но решение о переходе в американскую команду принято.
Месси выступал за "Пари Сен-Жермен" с 2021 года. На прошлой неделе аргентинец сообщил, что покинет команду. СМИ писали, что футболист может вернуться в "Барселону", за которую играл на протяжении своей карьеры – до перехода во французский клуб. Кроме того, сообщалось, что Месси рассматривает предложение одного из клубов Саудовской Аравии.
- В составе "Пари Сен-Жермен" Месси дважды выиграл чемпионат Франции. В составе сборной Аргентины в прошлом году футболист выиграл чемпионат мира в Катаре.
- В составе "Барселоны" Месси 10 раз становился чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок Испании и четыре раза — Лигу чемпионов.
- "Интер Майами" — американский клуб, принадлежащий группе инвесторов во главе с английским футболистом Дэвидом Бекхемом. Команда входит в высший дивизион футбольных лиг в США и Канаде (MLS).