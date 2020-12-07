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Как Степанакерт возвращается к жизни
Декабрь 07, 2020
Как живет крупнейший город Нагорного Карабаха после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией, подписанного при посредничестве России.
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Лучи солнца падают на пригород Степанакерта. 27 ноября 2020 года.
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Российские миротворцы на блокпосту на окраине Степанакерта. 29 ноября 2020 года.
После шести недель боев между силами этнических армян и азербайджанской армией 9 ноября при посредничестве Москвы было подписано соглашение о прекращении огня. В соответствии с соглашением в Нагорный Карабах прибыло около двух тысяч российских военных.
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Мальчик в школе Степанакерта учится традиционному армянскому танцу. 2 декабря 2020 года.
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Мужчины в Степанакерте ведут корову на забой.
Во время конфликта город с населением около 55 тысяч жителей практически опустел. В последние недели в Степанакерт вернулись тысячи людей.
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Как Степанакерт возвращается к жизни
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