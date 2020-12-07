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Как Степанакерт возвращается к жизни

Как живет крупнейший город Нагорного Карабаха после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией, подписанного при посредничестве России.
Лучи солнца падают на пригород Степанакерта. 27 ноября 2020 года.
1 Лучи солнца падают на пригород Степанакерта. 27 ноября 2020 года.
Российские миротворцы на блокпосту на окраине Степанакерта. 29 ноября 2020 года. После шести недель боев между силами этнических армян и азербайджанской армией 9 ноября при посредничестве Москвы было подписано соглашение о прекращении огня. В соответствии с соглашением в Нагорный Карабах прибыло около двух тысяч российских военных.
2 Российские миротворцы на блокпосту на окраине Степанакерта. 29 ноября 2020 года.

После шести недель боев между силами этнических армян и азербайджанской армией 9 ноября при посредничестве Москвы было подписано соглашение о прекращении огня. В соответствии с соглашением в Нагорный Карабах прибыло около двух тысяч российских военных.
Мальчик в школе Степанакерта учится традиционному армянскому танцу. 2 декабря 2020 года. &nbsp;
3 Мальчик в школе Степанакерта учится традиционному армянскому танцу. 2 декабря 2020 года.

 
Мужчины в Степанакерте ведут корову на забой. Во время конфликта город с населением около 55 тысяч жителей практически опустел. В последние недели в Степанакерт вернулись тысячи людей.
4 Мужчины в Степанакерте ведут корову на забой.

Во время конфликта город с населением около 55 тысяч жителей практически опустел. В последние недели в Степанакерт вернулись тысячи людей.

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