Как Степанакерт возвращается к жизни

2 Российские миротворцы на блокпосту на окраине Степанакерта. 29 ноября 2020 года.



После шести недель боев между силами этнических армян и азербайджанской армией 9 ноября при посредничестве Москвы было подписано соглашение о прекращении огня. В соответствии с соглашением в Нагорный Карабах прибыло около двух тысяч российских военных.