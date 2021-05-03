На границе Кыргызстана и Таджикистана в пограничных селах Баткенского и Лейлекского районов 28 апреля начался конфликт с применением оружия. За несколько дней обстрелов 29-30 апреля были убиты 34 человека, число пострадавших превысило 180 человек. Разрушены десятки жилых домов и других строений
Последствия конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана. Фотографии из двух стран
На границе Кыргызстана и Таджикистана в пограничных селах Баткенского и Лейлекского районов 28 апреля начался конфликт с применением оружия. За несколько дней обстрелов 29-30 апреля были убиты 34 человека, число пострадавших превысило 180 человек. Разрушены десятки жилых домов и других строений
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