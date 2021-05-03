Последствия конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана. Фотографии из двух стран

1 Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля и продолжился 29-30 апреля. ​Журналисты кыргызской и таджикской служб Радио Свобода 2 мая посетили села Максат (оно находится в Кыргызстане) и Сомониен (с таджикской стороны) и сделали снимки сожженных домов и других последствий обстрелов