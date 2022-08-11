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Новофедоровка после «хлопков»

Курортный поселок Новофедоровка (до 1994 года закрытый авиагарнизон Саки-4) отходит от пережитого 9 августа, когда на военном аэродроме, расположенном поблизости, прозвучала серия мощных взрывов в результате, как утверждают в Минобороны России, «детонации нескольких авиационных боеприпасов».

На автобусных остановках, в магазинах можно услышать, как местные жители живо, с деталями, обсуждают последствия инцидента. Эмоции у людей, понятно, разные. Однако все в итоге сводится к одному: когда и в каком объеме власти компенсируют им причиненный ущерб.

Новофедоровка на второй день после «хлопков» – в этом фоторепортаже.

Женщина смотрит на поврежденное окно своей квартиры на втором этаже дома на улице Марченко. Эта улица пострадала в Новофедоровке больше всего, поскольку&nbsp; находится на самом близком расстоянии от военного аэродрома
1 Женщина смотрит на поврежденное окно своей квартиры на втором этаже дома на улице Марченко. Эта улица пострадала в Новофедоровке больше всего, поскольку  находится на самом близком расстоянии от военного аэродрома
Взрывная волна выдавила стеклопакет вместе с кирпичами
2 Взрывная волна выдавила стеклопакет вместе с кирпичами
Офисные помещения все на той же улице Марченко
3 Офисные помещения все на той же улице Марченко
Женщина подметает отмостку вокруг своего дома
4 Женщина подметает отмостку вокруг своего дома

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