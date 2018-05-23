Учения ОДКБ в Казахстане

На полигоне Национальной гвардии в Алматинской области прошли учения «Кобальт-2018» с участием Вооруженных сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В ОДКБ, региональную организацию по безопасности, входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Фото Reuters. 22 мая 2018 года.
В ОДКБ, региональную организацию по безопасности, входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Фото Reuters. 22 мая 2018 года.
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