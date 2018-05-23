Ссылки доступа

logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Фото

Учения ОДКБ в Казахстане

На полигоне Национальной гвардии в Алматинской области прошли учения «Кобальт-2018» с участием Вооруженных сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В ОДКБ, региональную организацию по безопасности, входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Фото Reuters. 22 мая 2018 года.
Показать больше
По данным сайта ОДКБ, в учениях были задействованы 700 военнослужащих, 70 единиц военной техники, 500 артиллерийских орудий и пять военных самолетов и вертолетов.
1 По данным сайта ОДКБ, в учениях были задействованы 700 военнослужащих, 70 единиц военной техники, 500 артиллерийских орудий и пять военных самолетов и вертолетов.
В военных учениях приняли участие солдаты из Казахстана, Армении, Беларуси, России, Кыргызстана и Таджикистана.
2 В военных учениях приняли участие солдаты из Казахстана, Армении, Беларуси, России, Кыргызстана и Таджикистана.
Во время учений военнослужащие провели специальную операцию по освобождению населенного пункта, &laquo;захваченного вооруженной группировкой&raquo;.
3 Во время учений военнослужащие провели специальную операцию по освобождению населенного пункта, «захваченного вооруженной группировкой».
Штурм здания, &quot;захваченного&quot; вооруженной группировкой.
4 Штурм здания, "захваченного" вооруженной группировкой.

Загрузить еще

Back to top
XS
SM
MD
LG