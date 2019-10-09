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Сестры Кардашьян покрестили детей в Армении
2 часа назад
Улицы Еревана начали гудеть, когда сестры Ким и Кортни Кардашьян приехали туда, чтобы покрестить своих детей. Также Ким поделилась идеей производства своей серии нижнего белья в Армении.
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Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян со своим сыном Сейнтом на прогулке в Ереване
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Ким часто называют «королевой» социальных медиа, на странице в инстаграм у нее 148 миллионов подписчиков, и 62 миллиона - в твиттере
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Ким позирует для селфи с фанатом. Сестры Кардашьян посетили родину - Армению, чтобы покрестить там своих детей
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Ким Кардашьян также пригласили в качестве докладчика на Всемирный конгресс по информационным технологиям, который прошел в Ереване 6-9 октября
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Сестры Кардашьян покрестили детей в Армении
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