Исламская революция и возвращение Хомейни

1 7 сентября 1978 года Тегеран был охвачен забастовками и массовыми протестами против шаха. Этот день стал известен как «Черная пятница». По всей стране прошли демонстрации, в которых протестующие обвиняли шаха в том, что он является марионеткой США. Военное положение было введено четыре дня спустя.