Сорок лет назад аятолла Рухолла Хомейни возглавил исламскую революцию, которая свергла шаха Ирана. Авторитарная монархия страны была заменена репрессивной теократией, и почти за одну ночь Иран превратился из решающего союзника США во врага.
Исламская революция и возвращение Хомейни
Сорок лет назад аятолла Рухолла Хомейни возглавил исламскую революцию, которая свергла шаха Ирана. Авторитарная монархия страны была заменена репрессивной теократией, и почти за одну ночь Иран превратился из решающего союзника США во врага.