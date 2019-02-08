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Исламская революция и возвращение Хомейни

Сорок лет назад аятолла Рухолла Хомейни возглавил исламскую революцию, которая свергла шаха Ирана. Авторитарная монархия страны была заменена репрессивной теократией, и почти за одну ночь Иран превратился из решающего союзника США во врага.

Сорок лет назад аятолла Рухолла Хомейни возглавил исламскую революцию, которая свергла шаха Ирана. Авторитарная монархия страны была заменена репрессивной теократией, и почти за одну ночь Иран превратился из решающего союзника США во врага.
7 сентября 1978 года Тегеран был охвачен забастовками и массовыми протестами против шаха. Этот день стал известен как &laquo;Черная пятница&raquo;. По всей стране прошли демонстрации, в которых протестующие обвиняли шаха в том, что он является марионеткой США. Военное положение было введено четыре дня спустя.
1 7 сентября 1978 года Тегеран был охвачен забастовками и массовыми протестами против шаха. Этот день стал известен как «Черная пятница». По всей стране прошли демонстрации, в которых протестующие обвиняли шаха в том, что он является марионеткой США. Военное положение было введено четыре дня спустя.
Несмотря на военное положение, тысячи демонстрантов продолжали выходить на улицы Тегерана 9 октября 1978 года в знак протеста против иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви.
2 Несмотря на военное положение, тысячи демонстрантов продолжали выходить на улицы Тегерана 9 октября 1978 года в знак протеста против иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви.
Протестующие устраивали пожары на улицах иранской столицы во время антиправительственных демонстраций 5 ноября 1978 года. Протесты стали смертельно опасными в том же месяце, когда вооруженные солдаты столкнулись со студентами в университете Тегерана.
3 Протестующие устраивали пожары на улицах иранской столицы во время антиправительственных демонстраций 5 ноября 1978 года. Протесты стали смертельно опасными в том же месяце, когда вооруженные солдаты столкнулись со студентами в университете Тегерана.
Иранские студенты кричат &laquo;Смерть шаху&raquo; на фоне протестов в Тегеране 28 ноября 1978 года. Мухаммед Реза Шах Пахлави правил Ираном с 1941 года. Модернизируя страну, он силой подавлял инакомыслие и политические свободы.
4 Иранские студенты кричат «Смерть шаху» на фоне протестов в Тегеране 28 ноября 1978 года. Мухаммед Реза Шах Пахлави правил Ираном с 1941 года. Модернизируя страну, он силой подавлял инакомыслие и политические свободы.

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