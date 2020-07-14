Из собора в мечеть: Святая София в Стамбуле

10 июля Высший административный суд Турции позволил превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть. В тот же день турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал соответствующий указ.



Вселенский патриарх Варфоломей, духовный проводник православной христианской церкви ранее выступал против такого решения. По его словам, «превращение Святой Софии в мечеть разочарует миллионы христиан во всем мире». Он также говорил о том, что Айя-София является «жизненно важным центром, где Восток принимает Запад», и изменение статуса «разорвет эти два мира».



Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний позже выразил поддержку позиции Вселенского патриарха в вопросе собора Святой Софии в Стамбуле. «Собор Святой Софии в Константинополе для украинского народа является особенным местом, ведь, согласно летописи, именно в нем послы великого нашего князя Владимира во время богослужения почувствовали божественное присутствие», – отметил Епифаний.



По сообщению издания Vatican News, папа Римский Франциск заявил, что ситуация с собором Святой Софии в Турции «причиняет ему боль».



Собор был построен в 532-537 годах по приказу византийского императора Юстиниана I. Айя-София был самой большой церковью Христианского мира в течение примерно тысячелетия. В 1204-1261 годах собор греческой православной церкви превратили в римско-католический собор. Это произошло в годы существования Латинской империи. Сейчас собор находится в списке мирового наследия ЮНЕСКО. Ежегодно его посещают миллионы туристов. По данным стамбульской власти, только в 2019 году в соборе побывало 3,7 миллиона туристов.

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