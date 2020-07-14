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Из собора в мечеть: Святая София в Стамбуле

10 июля Высший административный суд Турции позволил превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть. В тот же день турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал соответствующий указ.

Вселенский патриарх Варфоломей, духовный проводник православной христианской церкви ранее выступал против такого решения. По его словам, «превращение Святой Софии в мечеть разочарует миллионы христиан во всем мире». Он также говорил о том, что Айя-София является «жизненно важным центром, где Восток принимает Запад», и изменение статуса «разорвет эти два мира».

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний позже выразил поддержку позиции Вселенского патриарха в вопросе собора Святой Софии в Стамбуле. «Собор Святой Софии в Константинополе для украинского народа является особенным местом, ведь, согласно летописи, именно в нем послы великого нашего князя Владимира во время богослужения почувствовали божественное присутствие», – отметил Епифаний.

По сообщению издания Vatican News, папа Римский Франциск заявил, что ситуация с собором Святой Софии в Турции «причиняет ему боль».

Собор был построен в 532-537 годах по приказу византийского императора Юстиниана I. Айя-София был самой большой церковью Христианского мира в течение примерно тысячелетия. В 1204-1261 годах собор греческой православной церкви превратили в римско-католический собор. Это произошло в годы существования Латинской империи. Сейчас собор находится в списке мирового наследия ЮНЕСКО. Ежегодно его посещают миллионы туристов. По данным стамбульской власти, только в 2019 году в соборе побывало 3,7 миллиона туристов.
Айя-София была построена как христианский кафедральный собор почти полтора тысячелетия назад, когда Стамбул, в то время именовавшийся Константинополем, был столицей Византийской империи
1 Айя-София была построена как христианский кафедральный собор почти полтора тысячелетия назад, когда Стамбул, в то время именовавшийся Константинополем, был столицей Византийской империи
Картина&nbsp; XIX века кисти французского художника Жан-Жозефа Бенжамен-Констана, изображающая взятие Константинополя султаном Мехметом II.&nbsp; Айя-София была превращена в мечеть после завоевания Константинополя армией 21-летнего султана Мехмета II в 1453 году
2 Картина  XIX века кисти французского художника Жан-Жозефа Бенжамен-Констана, изображающая взятие Константинополя султаном Мехметом II. 

Айя-София была превращена в мечеть после завоевания Константинополя армией 21-летнего султана Мехмета II в 1453 году
Иллюстрация 1852 года, запечатлевшая мусульман, молящихся в Айя-Софии, являвшейся тогда мечетью.&nbsp; Храм прослужил мечетью почти 500 лет. Христианские иконы в нем были замазаны или уничтожены
3 Иллюстрация 1852 года, запечатлевшая мусульман, молящихся в Айя-Софии, являвшейся тогда мечетью. 

Храм прослужил мечетью почти 500 лет. Христианские иконы в нем были замазаны или уничтожены
Айя-София в 1857 году. К строению были добавлены минареты, с которых муэдзины призывали верующих к молитве
4 Айя-София в 1857 году.

К строению были добавлены минареты, с которых муэдзины призывали верующих к молитве

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