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Внутри Байконура. Советский космодром уходит в прошлое
Май 27, 2020
Россия надеется на космодром Восточный, США – на SpaceX, а старая площадка запуска ракет продолжает жить так, как в советские времена
1
Шпионская фотография с воздуха. Американский самолет сделал ее в 1957 году, то есть через два года после того, как объект, изначально предназначавшийся для испытаний ракет дальнего радиуса действия, был переоборудован в стартовую площадку для запуска в космос. Так началась космическая гонка между СССР и США.
2
Запуск ракеты с Байконура в 1960 году. Место для космодрома было выбрано не случайно. Эта незаселенная, дикая часть степей Казахской ССР находилась ближе всего к экватору. Отсутствие людей и география оказались решающими факторами.
3
Город Байконур (в то время он назывался Ленинском) был построен для управления запусками. Ровная пустынная степь, окружающая объект, позволяла переговариваться по рации на довольно большом расстоянии. Отсутствие населенных пунктов снижало риск того, что остатки ступеней ракеты упадут на крыши домов. А близость к экватору давала возможность использовать вращение Земли при запусках ракет на орбиту.
4
Последние приготовления ракеты "Восток", на которой в 1961 году летел в космос Юрий Гагарин. С Байконура было совершено множество исторических запусков: первый спутник – в октябре 1957 года, первая собака – в ноябре 1957 года, первый человек в космосе – в 1961 году и первая женщина в космосе – в 1963-м.
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Внутри Байконура. Советский космодром уходит в прошлое
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