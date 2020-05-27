Внутри Байконура. Советский космодром уходит в прошлое

1 Шпионская фотография с воздуха. Американский самолет сделал ее в 1957 году, то есть через два года после того, как объект, изначально предназначавшийся для испытаний ракет дальнего радиуса действия, был переоборудован в стартовую площадку для запуска в космос. Так началась космическая гонка между СССР и США.