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Тюрьма ИГ в Мосуле

Бои за освобождение Мосула от боевиков экстремистской группировки «Исламское государство» перешли в завершающую стадию. Иракские военные обнаружили в освобожденной западной части города тюрьму, скрытую внутри виллы.
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Иракские военные за пределами виллы, которая использовалась в качестве тюрьмы боевиками &laquo;Исламского государства&raquo; (ИГ). Тайная тюрьма - пример новой тактики экстремистской группы, маскирующей свою деятельность в районах с гражданским населением.
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Иракские военные за пределами виллы, которая использовалась в качестве тюрьмы боевиками «Исламского государства» (ИГ). Тайная тюрьма - пример новой тактики экстремистской группы, маскирующей свою деятельность в районах с гражданским населением.

Металлические ворота, ведущие в тюрьму. По сообщениям, в тюрьме содержались захваченные в плен иракские военные и езиды - представители религиозного меньшинства.
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Металлические ворота, ведущие в тюрьму. По сообщениям, в тюрьме содержались захваченные в плен иракские военные и езиды - представители религиозного меньшинства.

Брошенные на полу одеяла в помещении, которое использовалось как мужская камера.
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Брошенные на полу одеяла в помещении, которое использовалось как мужская камера.

Иракский военный внутри тайной тюрьмы ИГ. Бои за освобождение Мосула ведутся уже восьмой месяц. Сейчас темпы наступления замедлились, отчасти это связано с тактикой боевиков, укрывающихся в районах с гражданским населением.
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Иракский военный внутри тайной тюрьмы ИГ. Бои за освобождение Мосула ведутся уже восьмой месяц. Сейчас темпы наступления замедлились, отчасти это связано с тактикой боевиков, укрывающихся в районах с гражданским населением.

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