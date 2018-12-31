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Гадания на Трампа, удав и другие ритуалы к Новому году
Декабрь 31, 2018
Как люди по всему миру готовились встречать Новый год: в монастырях, на рынках, пляжах, на морозных берегах рек и площадях.
1
Перуанские шаманы с плакатами, изображающими президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, проводят ритуал предсказаний на следующий год. Пляж Пескадорес, Чорийос, Лима, 27 декабря 2018 года.
2
Удав - часть этого шаманского ритуала. Пляж Пескадорес, Лима, Перу, 27 декабря 2018 года.
3
Установка последних элементов новогоднего шара на Таймс-сквер в Нью-Йорке, 27 декабря 2018 года. Каждый год в ночь с 31 декабря на 1 января ровно в полночь этот шар спускается с 23-метровой высоты, символизируя наступление нового года.
4
Работники временной фабрики по производству фейерверков в Бокауэ, Филиппины, 28 декабря 2018 года.
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Гадания на Трампа, удав и другие ритуалы к Новому году
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