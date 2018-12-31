3 Установка последних элементов новогоднего шара на Таймс-сквер в Нью-Йорке, 27 декабря 2018 года. Каждый год в ночь с 31 декабря на 1 января ровно в полночь этот шар спускается с 23-метровой высоты, символизируя наступление нового года.