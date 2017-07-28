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Взлет и падение Гульнары Каримовой

Дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова арестована. Ташкент сегодня официально сообщил, что Гульнаре Каримовой предъявлены обвинения по таким статьям, как мошенничество, сокрытие иностранной валюты, нарушение таможенного законодательства и легализация доходов, полученных преступным путем.

В августе 2015 года суд в Ташкенте назначил Гульнаре Каримовой пять лет ограничения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации оффшорных компаний.

Гульнара Каримова – старшая дочь покойного первого президента страны Ислама Каримова – ранее работала в министерстве иностранных дел Узбекистана и занималась бизнесом. Ее называли одной из самых влиятельных женщин Центральной Азии. В нескольких странах мира в ее отношении были начаты расследования в связи с подозрениями в коррупции.

В 2012 году власти Узбекистана закрыли несколько телеканалов и радиостанций, принадлежащих подконтрольному Гульнаре Каримовой медиахолдингу.

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Гульнара Каримова.
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Гульнара Каримова.

Гульнара Каримова с отцом, президентом Узбекистана Исламом Каримовым.
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Гульнара Каримова с отцом, президентом Узбекистана Исламом Каримовым.

Гульнара Каримова.
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Гульнара Каримова.

Гульнара Каримова в публикации газеты &quot;Нью Йорк Таймс&quot;.
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Гульнара Каримова в публикации газеты "Нью Йорк Таймс".

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