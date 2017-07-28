Взлет и падение Гульнары Каримовой

В августе 2015 года суд в Ташкенте назначил Гульнаре Каримовой пять лет ограничения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации оффшорных компаний.

Гульнара Каримова – старшая дочь покойного первого президента страны Ислама Каримова – ранее работала в министерстве иностранных дел Узбекистана и занималась бизнесом. Ее называли одной из самых влиятельных женщин Центральной Азии. В нескольких странах мира в ее отношении были начаты расследования в связи с подозрениями в коррупции.

В 2012 году власти Узбекистана закрыли несколько телеканалов и радиостанций, принадлежащих подконтрольному Гульнаре Каримовой медиахолдингу.