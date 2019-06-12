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Задержания на марше за Голунова
Июнь 12, 2019
В центре Москвы
прошел марш
, который планировали провести в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Полиция через час после шествия перекрыла несколько улиц и начала задержания.
Задержаны
около 400 человек
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1
Основные
задержания
проходили на Тверском и Страстном бульварах
2
Полицейские
просили
людей снять футболки с надписью "Я/Мы Иван Голунов" и задерживали людей выборочно, выдергивая их из толпы
3
По оценке журналистов Настоящего Времени, сначала задержания не были жесткими, как на предыдущих акциях протеста
4
Задержали спецкора "Медузы" Илью Жегулева. Его брата в апреле 2018 года суд Москвы
приговорил
к трем годам колонии общего режима по обвинению в хранении наркотиков (часть 2 статьи 228 УК)
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Задержания на марше за Голунова
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Америка: Трамп против Байдена
Главное: марш в поддержку Голунова
На марше в поддержку Ивана Голунова в Москве задержали 400 человек
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