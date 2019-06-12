Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Фото

Задержания на марше за Голунова

В центре Москвы прошел марш, который планировали провести в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Полиция через час после шествия перекрыла несколько улиц и начала задержания. Задержаны около 400 человек
Основные задержания проходили на Тверском и Страстном бульварах
1 Основные задержания проходили на Тверском и Страстном бульварах
Полицейские&nbsp;просили&nbsp;людей снять футболки с надписью &quot;Я/Мы Иван Голунов&quot; и задерживали людей выборочно, выдергивая их из толпы
2 Полицейские просили людей снять футболки с надписью "Я/Мы Иван Голунов" и задерживали людей выборочно, выдергивая их из толпы
По оценке журналистов Настоящего Времени, сначала задержания не были жесткими, как на предыдущих акциях протеста
3 По оценке журналистов Настоящего Времени, сначала задержания не были жесткими, как на предыдущих акциях протеста
Задержали спецкора &quot;Медузы&quot; Илью Жегулева. Его брата в апреле 2018 года суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима по обвинению в хранении наркотиков (часть 2 статьи 228 УК)
4 Задержали спецкора "Медузы" Илью Жегулева. Его брата в апреле 2018 года суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима по обвинению в хранении наркотиков (часть 2 статьи 228 УК)

Загрузить еще

Back to top
XS
SM
MD
LG