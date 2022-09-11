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Культура

Вручены премии Венецианского кинофестиваля

Участники Венецианского кинофестиваля требуют освободить режиссёра Джафара Панахи

Вручены награды Венецианского кинофестиваля - одного из самых престижных кинофестивалей в мире. Лауреатом "Золотого льва" стала картина "Вся красота и кровопролитие" американского режиссёра Лоры Пойтрас. Фильм рассказывает об известном фотографе и социальной активистке Нэн Голдин, чьи работы в 1980-х годах стали прорывом в искусстве фотографии. Это первый случай, когда "Золотого льва" получает документальный, а не художественный фильм.

Лучшим актером и обладателем "Кубка Вольпи" жюри признало ирландца Колина Фаррелла за роль в фильме "Банши Инишерина" режиссёра Мартина Макдонаха, а "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль достался австралийке Кейт Бланшетт - за роль в картине "Тар" Тодда Филда.

Специальный приз жюри присуждён иранскому режиссёру Джафару Панахи за фильм "Нет медведей" о цензуре в Иране. Сам Джафар Панахи находится в иранской тюрьме за свои, как считают местные власти, антиправительственные взгляды.

Российские кинематографисты не принимали участия в Венецианском кинофестивале этого года: 2 марта дирекция фестиваля сообщила, что представителям России будет запрещено участие в нём из-за агрессивного вторжения России в Украину. Ранее аналогичное решение приняли и организаторы Каннского международного кинофестиваля.

  • Венецианский кинофестиваль - старейший кинофестиваль мира, его история насчитывает 90 лет. Его премия "Золотой лев" вместе с премией Американской киноакадемии "Оскар" и наградами Каннского и Берлинского фестивалей входит в список наиболее важных кинопремий мира.
  • Интерес к документальному жанру ощутимо растет с начала XXI века. В 2015 году Нобелевская премия по литературе впервые была присуждена автору книг в документальном жанре - белорусской журналистке и писательнице Светлане Алексиевич.

Радио Свобода

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