Протесты в Грузии

В Грузии в ночь на 21 июня прошли масштабные протесты перед зданием парламента в Тбилиси. По разным данным, в них приняли участие от 7 до 10 тысяч человек.

Протесты начались после того, как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию проходящей в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство присутствующих депутатов из оппозиции, которые призвали своих сторонников выйти на акцию протеста.

Собравшиеся требовали отставки председателя парламента и министра внутренних дел Грузии. Полиция несколько раз применила к протестующим слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.