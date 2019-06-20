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Протесты в Грузии

В Грузии в ночь на 21 июня прошли масштабные протесты перед зданием парламента в Тбилиси. По разным данным, в них приняли участие от 7 до 10 тысяч человек.

Протесты начались после того, как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию проходящей в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство присутствующих депутатов из оппозиции, которые призвали своих сторонников выйти на акцию протеста.

Собравшиеся требовали отставки председателя парламента и министра внутренних дел Грузии. Полиция несколько раз применила к протестующим слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится на официальном визите в Беларуси, осудила применение насилия во время акции
1 Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится на официальном визите в Беларуси, осудила применение насилия во время акции
Полиция попыталась оттеснить протестующих. Часть щитов полицейских попала в руки к людям
2 Полиция попыталась оттеснить протестующих. Часть щитов полицейских попала в руки к людям
В&nbsp;поддержку протестующих выступил Михаил Саакашвили, который призвал&nbsp;полицию &quot;перейти на&nbsp;сторону народа&quot;
3 В поддержку протестующих выступил Михаил Саакашвили, который призвал полицию "перейти на сторону народа"
Полиция несколько применила к собравшимся слезоточивый газ, водометы и резиновые пули
4 Полиция несколько применила к собравшимся слезоточивый газ, водометы и резиновые пули

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